Саакашвили посмотрел "Смерть Сталина" и впал в ностальгию

Впавший в немилость у киевских властей экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем "Фейсбуке" поделился впечатлениями от просмотра фильма "Смерть Сталина".

Назвав его "супер крутым фильмом" и порекомендовав своим подписчикам его посмотреть, Саакашвили (грузин по национальности) впал в ностальгию.

Он вспомнил рассказ его прабабушки Тамары о том, как в Тбилиси она спасла Иосифа Джугашвили (Сталина) от царских жандармов. Якобы она вывела его за руку из дома отца — богатого промышленника, а Сталин потом за добро отплатил их семье конфискацией имущества и "уничтожил ее отца и брата".

Кроме того, комментируя этот фильм, Саакашвили вспомнил рассказы о Сталине своего учителя по английскому языку.

Гела Чарквиани за несколько лет до смерти вождя якобы часто бывал у Сталина вместе с отцом – большим партийным боссом Кавказа. "И ситуация, которую он описывал, очень похожа на ту, которая показана в фильме", — пишет Михаил Саакашвили.

В России этот фильм вызвал крайне противоречивую реакцию в обществе. Его даже требовали проверить на экстремизм и запретили к показу, отозвав прокатное удостоверение.