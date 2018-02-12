В авиакатастрофе в Подмосковье погиб инженер из Швейцарии

При крушении самолета Ан-148 в Подмосковье погиб инженер из Швейцарии Уэли Клаеуй.

О его гибели сообщила компания "Орскнефтеоргсинтез". Швейцарец был сервис-инженером фирмы Burckhardt Compression и курировал монтаж компрессора на установке гидрокрекинга. Это был его четвертый проект в России, передает "Интерфакс".

Однако Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии на данный момент не подтверждает информацию о гибели своего гражданина. Официальный представитель Пьер-Алэн Эльчингер заявил ТАСС, что ведомство "находится в контакте с местными властями и стремится выяснить, были ли швейцарские граждане на борту".

Вместе с тем глава Минтранса Максим Соколов на заседании правительственной комиссии сообщил, что на борту рухнувшего Ан-148 находились три иностранца — из Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, пропал 11 февраля с экранов радаров через несколько минут после вылета из Домодедова. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Погиб 71 человек- 65 пассажиров и 6 членов экипажа.