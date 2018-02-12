В Симферополе задержали украинского шпиона

В Симферополе по подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины, передает телеканал "Россия 24". Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный Константин Давыденко собирал и передавал на Украину составляющие гостайну сведения о частях и соединениях Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и сотрудниках ФСБ. Утечка этих данных представляла угрозу национальной безопасности государства. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" УК РФ.