Молдавский водитель чудом вышел невредимым из страшной аварии

Жителю Кишинева несказанно повезло выйти без травм из страшной аварии, виновником которой стал пьяный водитель, менее двух месяцев назад купивший себе автомобиль, сообщает Ziarului de Iasi. Случай чудесного спасения попал в объектив камеры наблюдения.

ДТП произошло в 13:23 в минувшую пятницу, 9 февраля, на улице Василия Лупу, когда владелец припаркованной легковушки уже было собирался сесть за руль. В последний момент он заметил двигавшийся на высокой скорости Renault Logan, водитель которого при обгоне не совладал с управлением и вылетел с дороги. Впрочем, отбежать ему не удалось.

От мощного удара машину отбросило в столб, а ее владельца — на пару метров в сторону. Удивительно, но мужчина отделался лишь парой синяков и ссадин, как и виновник аварии, которого из смятого салона Renault смогли вызволить только спасатели.

В крови горе-водителя, купившего свою машину только 15 декабря минувшего года, был обнаружен алкоголь в концентрации 0,86 промилле, однако это выяснилось только в больнице, поскольку на месте 54-летний мужчина отказался проходить освидетельствование.