Американка Эшли Вагнер раскритиковала Алину Загитову

Американская фигуристка Эшли Вагнер подвергла критике произвольную программу россиянки Алины Загитовой. Сама Вагнер не смогла попасть на Игры в Пхенчхан из-за неудачного выступления в чемпионате США.

"Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом. Я согласна, что это такая стратегия. Я не критикую то, что она так делает для своего успеха, мне это просто не нравится. Она набирает очки за очками. Это система, и Загитова работает, как надо. Нельзя винить ее за то, что система так работает", — написала Эшли Вагнер на своей странице в социальной сети.

Сама Алина оставила упреки Вагнер без ответа. Зато за 15-летнюю спортсменку вступились знаменитые тренеры и фигуристы. Заслуженный тренер России Елена Чайковская считает, что у Загитовой лучшая произвольная программа в мире. " У Загитовой лучшая программа одиночницы, которую я когда-либо видела за всю историю женского одиночного катания. В силу нашей системы все прыжки ценятся во второй половине проката. Все, кто может это делать, туда вставляют. Вагнер может что-то прыгнуть только на первых секундах. Дальше она очень тяжело докатывает. Понятно, что для нее это совершенно невыполнимая цель", — приводит слова Чайковской "Спорт-Экспресс".

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова согласна с Еленой Чайковской в оценке программы Алины Загитовой. "Я считаю, что у Алины – самая сложная программа, все элементы собраны в конце, многое она прыгает с поднятыми вверх руками, что усложняет программу, –Ей так лучше, она хочет делать по-своему, а не как все. И баллы она получает тоже не как все. Я могу только поблагодарить Загитову за прекрасную работу. Это лучшая произвольная программа из того, что я видела на Олимпиаде-2018. Думала, это будет мировой рекорд".

Первая в истории нашей страны чемпионка мира в одиночном разряд Мария Бутырская посоветовала Вагнер достойно принимать победы соперниц. " Ну а что может сказать спортсменка, которая проигрывает? Надо поражение как-то по-человечески принимать. У Алины шикарная программа. Естественно она хочет, чтобы ее программа стоила дороже и для этого все сложные прыжковые элементы надо переносить на вторую половину проката. Кроме нее так никто не делает. Другие не могут этого, потому что не хватает физики. Если бы также делал кто-то еще, Загитову никто не критиковал бы. Вообще удивительны такие высказывания".