Министерство образования против скользящего графика каникул

Минобрнауки не приветствует идею плавающего графика зимних школьных каникул, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин высказал мнение, что такой график отдыха школьников поможет популяризовать горнолыжный спорт в стране. Речь, в частности, шла о детях из спортивных школ, которые занимаются горнолыжным спортом.

В министерстве отметили, что вопрос об установлении скользящего графика каникул изучили ранее, обсудили его с родителями и педагогами, и решили, что действующие нормы лучше будет сохранить.

Против скользящего графика – как начала учебного года, так и каникул – высказались более 89 процентов педагогов, более 68 процентов представителей родительского сообщества и большинство субъектов РФ.