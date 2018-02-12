Саночник из США Маздзер поблагодарил коллегу из России за помощь

Серебряный призер зимних Игр-2018 в санном спорте американец Крис Маздзер рассказал журналистам историю, которая произошла с ним и полностью соответствовала законам спортивного братства. Один из российских спортсменов в январе одолжил Маздзеру свои сани, чтобы тот преодолел трудный период в карьере.

Следует отметить, что помощь пришла очень вовремя: до этого саночник из США не попадал на подиум крупных состязаний с сезона-2015-2016, а в Пхенчхане сразу поднялся до второго места. Говоря о русском атлете, который ему помог, Маздзер не назвал его имени.

"Русский не думал, что попадет на Олимпиаду, и хотел узнать, сможет ли кто-нибудь продемонстрировать результат на его санях, — цитирует американца издание USA Today. – Он предоставил мне свои сани и это были очень современные сани".

По словам американского спортсмена, ситуация не выглядела так: "Мы дадим тебе сани, которым двадцать лет". "Это было оборудование, которым россияне пользуются сейчас. Наверное, этот поступок русского коллеги противоречит стереотипу о российско-американских отношениях", – отметил Маздзер.