Соколов: поисковые работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю

Поисковая операция на месте крушения лайнера Ан-148 продлится примерно неделю. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Министр также отметил, что все это время будут вестись работы по сбору и доставке останков погибших. Соколов подтвердил, что параметрический бортовой самописец на месте крушения самолета Ан-148 уже обнаружен.

Катастрофа случилась 11 февраля: пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек. Никто не выжил