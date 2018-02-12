Сотрудница почты украла пенсии на полмиллиона рублей

Начальница почтового отделения под Волгоградом подозревается в хищении пенсий и пособий на 500 тысяч рублей.

По данным следствия, в декабре прошлого года 33-летняя начальница взяла из сейфа деньги, которые предназначались для выплаты пенсий и различных пособий. Факт хищения был обнаружен во время ревизии. Женщине ничего не оставалось, как сознаться в совершенном преступлении.

Как сообщает "Интерфакс", возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере". При этом следователи еще выясняют, куда пропали еще 77 тысяч рублей, которые тоже лежали в сейфе.