Отмечая рождение сына, молодой отец застрелил слишком дорогую проститутку

В Красноярском крае правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства девушки по вызову. Как сообщает краевая прокуратура, уже проведена проверка по поводу возбужденного уголовного дела об убийстве. Оно было признано законным и обоснованным.

Трагедия произошла ночью 7 февраля, когда мужчина отмечал рождение сына. Его жена находилась в роддоме, а он пригласил домой друзей и девушек, оказывавших интимные услуги за деньги.

С одной из них у хозяина квартиры произошел конфликт по поводу оплаты ее услуг, и мужчина убил девушку выстрелом в голову.

Молодой отец задержан и заключен под стражу. Ему уже предъявлено обвинение, а в случае подтверждения вины злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.