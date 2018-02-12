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Экология 14 минут назад
Озоновый слой не восстанавливается над густонаселёнными районами
Несмотря на хорошие новости об "излечении" озоновой дыры над Антарктидой, состояние озонового слоя над другими регионами не столь радужно.
Фото Global Look Press.
Озоновый слой, защищающий людей от опасного ультрафиолетового излучения Солнца, не восстанавливается над большинством густонаселённых регионов, заявили учёные.
Наибольшие его потери произошли в своё время над Антарктидой. Однако эта "рана" постепенно затягивается. Происходит такое заживление во многом благодаря Монреальскому протоколу, запрещающему использование химических веществ, вызвавших проблему.
Между тем озоновый слой укрывает всю Землю, и новое исследование показало, что он продолжает истончаться в нижних слоях стратосферы не над полярными областями. Новое исследование объединило измерения атмосферного озона из 11 различных баз данных.
Вопрос снижения защиты от УФ-лучей, вызывающих рак кожи, особенно актуален для экватора, где солнечных дней больше, а свет интенсивнее. Между тем вблизи экватора проживают миллиарды людей.
Стратосферой учёные называют часть атмосферы на расстоянии от 10 до 50 километров от поверхности планеты. Как показывают измерения, содержание озона медленно растёт в верхних слоях стратосферы. Его уровни возвращаются к показателям, которые были до того как химические вещества ХФУ (хлорфторуглероды) нанесли значительный ущерб "защитному покрывалу" Земли.
Но в нижних слоях стратосферы, где присутствует больше всего озона, его содержание снижается. Иными словами, озоновый слой в исследованных районах остаётся в "плачевном состоянии".
Причина снижения уровней озона над густонаселёнными областями планеты неизвестна (впрочем, некоторые предположения на этот счёт высказывались другими группами специалистов). Авторы последней работы из Швейцарии и Великобритании склонны связывать появление новых "озоновых дыр" с глобальным потеплением.
Ещё одни "подозреваемые" – так называемые "невероятно короткоживущие вещества" (VSLS). Речь идёт о промышленных химических веществах, разрушающих озон. Считается, что они очень быстро разрушаются, чтобы достичь стратосферы, но, возможно, это мнение стоит пересмотреть.
Недавнее исследование показало, что уровень ключевых VSLS (дихлорметан, например, который используется в растворе для удаления красок и аэрозолях) удвоился за последнее десятилетие. Дихлорметан не запрещён Монреальским протоколом, и мало что известно о том, откуда он "просачивается" и почему его выбросы возросли столь стремительно.
По словам учёных, очень важно понять, почему озоновый слой разрушается. Эти знания дадут возможность предпринять действия, необходимые для спасения и предотвращения дальнейшего истончения озонового слоя Земли.
Результаты исследования представлены в научном издании Atmospheric Chemistry and Physics.
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