На месте катастрофы Ан-148 нашли 400 фрагментов тел

Более 400 фрагментов тел найдено в ходе поисковой операции на месте крушения Ан-148 в Раменском районе Московской области, сообщили ТАСС в МЧС. Найдено более 300 обломков самолета.

Спасатели обследовали уже 12 га, обломки разбросало по площади 30 га.

В операции задействованы почти 1,1 тысячи человек и свыше 200 единиц техники, в том числе беспилотники и снегоходы.

Пассажирский Ан-148 "Оренбургских авиалиний" разбился 11 февраля. На борту находился 71 человек – 66 пассажиров и 5 членов экипажа. Выживших в катастрофе нет.