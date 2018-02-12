В катастрофе Ан-148 разбилась подруга хоккеиста "Адмирала" Ильина

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги "Адмирал" Сергей Ильин потерял в авиакатастрофе самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" свою невесту, Дарью Толмасову. Девушка защитника летела на злополучном рейсе, а днем ранее, 10 февраля, этим же самолетом пользовались хоккеисты команды "Южный Урал".

Как уже сообщали Вести.Ru, в воскресенье, 11 февраля, борт Ан-148 разбился после вылета из столичного аэропорта Домодедово. Самолет следовал в Орск (Оренбургская область). Крушение произошло в районе подмосковного населённого пункта Степановское.

Позже хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета была невеста защитника "Адмирала" Ильина Дарья Толмасова: "В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета, следовавшего из Москвы в Орск, погибла подруга нашего защитника "Адмирала" Сергея Ильина, Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года".