Песков: слова Родченкова о Путине являются ложью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью все обвинения Григория Родченкова в отношении Владимира Путина.

По словам Пескова, даже невооруженным глазом видно, что Родченков страдает "психологическими, а может быть, даже психическими проблемами". Поэтому все его инсинуации и заявления "вряд ли можно воспринимать серьезно", передает РИА Новости.

"Какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны, тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью", — подчеркнул Песков.

Американский телеканал CBS показал фильм, в котором Родченков в очередной раз рассказал про некую "потайную дыру", через которую выносились допинг-пробы, о некоем "водопроводчике Евгении", который тайно работал на ФСБ. Также он сообщил, что опасается за свою безопасность, так как в Кремле хотят, чтобы он замолчал. Из-за этого ему пришлось изменить внешность.

Ранее Путин в ходе встречи со своими сторонниками назвал экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, сбежавшего на Запад, "придурком Родченковым" с очевидными проблемами психики. "У человека явные проблемы с законом. И вот все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще?" – сказал президент.