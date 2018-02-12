Лаура Дальмайер стала двукратной чемпионкой Пхенчхана

Лаура Дальмайер стала двукратной чемпионкой ПхенчханаЧитайте нас в Telegram
На олимпийском турнире биатлонистов разыгран третий комплект наград. В женской гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами, как и ранее в спринте победу праздновала немка Лаура Дальмаейр. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова заняла лишь 31-е место.
Наши девушки – Акимова и Ульяна Кайшева, — стартовали не с высоких мест и рассчитывать на подиум могли при совершенно фантастических обстоятельствах. Чуда не случилось, Акимова промахнулась на стрельбе 4 раза, Кайшева – 5. Место Ульяны – в самом конце пелетона, на 52-й строчке.
В борьбе за победу конкуренцию Дальмайер пыталась составить лидер нынешнего сезона Кубка мира Анастасия Кузьмина из сборной Словакии. Русская словачка быстро сократила отрыв от немки, но дополнительные усилия на лыжне не могли не сказаться на стрельбе: Лаура промахнулась лишь раз, а Анастасия – четырежды.
Так что на финише Кузьминой пришлось еще отстаивать второе место в упорной борьбе с француженкой Анаис Бескон, которая также стреляла точнее (1 промах) и сохранила силы для борьбы в створе. Но все же Анастасия Кузьмина завоевала серебро.
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