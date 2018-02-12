Ученые считают, что для спасения планеты людям надо жить хуже и недолго

Команда экологов из Германии и Британии собрала данные о потреблении природных ресурсов в 150 странах. Ученые пришли к выводу, что человечество живет слишком хорошо – чем богаче и более развита та или иная страна, тем хуже в ней обстоят дела с экологией. Исключения есть, но они лишь подтверждают правило, сообщает Nature.com.

Прогнозы исследователей неутешительны. Согласно их данным, ни одной из развитых стран, в которых живут больше миллилона человек, не удалось повысить уровень жизни без ущерба природе.

Лидируют в плане баланса экологии и благосостояния населения две страны – Германия и Вьетнам. В первой на 11 "социальных достижений" приходится 5 экологических просчетов, во второй – одно нарушение "природных правил" на шесть достижений. Только эти государства получили от экологов оценку "хорошо".

Все данные о потреблении природных ресурсов в разных странах исследователи представили в виде интерактивной схемы. Также они спрогнозировали сценарии будущего человечества в зависимости от его отношения к природе.