Убийцам потерявшего номерок клиента чебоксарского "Космоса" вынесли приговор

Помощника администратора и сотрудника охраны чебоксарского ночного клуба "Космос" признали виновными в непредумышленном убийстве потерявшего номерок от гардероба посетителя, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Камеры наблюдения зафиксировали трагический случай.

Инцидент произошел около двух часов ночи 15 августа минувшего года, когда 35-летний Александр Комиссаров намеревался покинуть заведение и требовал отдать ему вещи без номерка, который он где-то обронил. Сотрудники заведения попытались успокоить клиента, дабы разобраться без лишнего шума, но дело обернулось стычкой.

Комиссарова быстро уложили на кафельный пол, при этом сотрудник ЧОП коленями надавил ему на спину, чтобы пресечь любые возможности вырваться, а помощник администратора уселся на поясницу клиента и удерживал его руки.

"Оба осужденных не давали потерпевшему возможности двигать головой, прижатой лицом к полу, и принять меры к самосохранению, что создало препятствия для поступления воздуха в дыхательные пути", — отмечается в релизе. Через несколько минут мужчина задохнулся.

Спустя некоторое время после трагедии ночной клуб приостановил свою деятельность, а затем и вовсе закрылся, уточняет "Мой город".

Сегодня Ленинский районный суд Чебоксар признал охранника ночного клуба виновным в причинении смерти по неосторожности и превышении полномочий и назначили ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Второго фигуранта уголовного дела приговорили к двум годам ограничения свободы.