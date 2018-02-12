Следком: Ан-148 взорвался после падения

В момент крушения Ан-148 был цел и взорвался позже. С таким заявлением выступила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, поиски речевого самописца продолжаются.

"Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолета", — сообщила Петренко "Интерфаксу".

Тем временем, на месте происшествия удалось обнаружить только один — параметрический — самописец, поиски речевого самописца продолжаются.

Организовано проведение обысков и изъятие документов в офисе авиакомпании "Саратовские авиалинии". В аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медосмотру членов экипажа. Изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.