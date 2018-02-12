Пожар в "Космосе" локализовали

Пожар в гостинице "Космос" на северо-востоке Москвы локализован, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС. Возгорание локализовали на площади 25 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В гостинице на данный момент зарегистрировано свыше 1,5 тысячи человек. Пожарные эвакуировали порядка 230 человек.

Ранее сообщалось, что загорелся номер на 15-м этаже здания. Сейчас в помещении сохраняется плотное задымление.