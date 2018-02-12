Призыв поднять пособие по уходу за детьми-инвалидами частично услышан

В Госдуму внесен законопроект об увеличении ежемесячных выплат лицам, которые ухаживают за инвалидами с детства I группы и детьми-инвалидами. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных ГД.

Авторами проекта закона выступили лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, замруководителя фракции, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также член Совета Федерации Елена Афанасьева, передает ТАСС.

Речь идет об увеличении суммы пособия с 5500 до 12 тысяч рублей. Депутаты отмечают, что ежемесячные выплаты родителям или опекунам по уходу за инвалидами с детства I группы и детьми-инвалидами были установлены законодательством еще с 1 января 2013 года (в размере 5500 рублей, что на тот период было сопоставимо с МРОТ). При этом индексация в законе не предусматривалась.

Авторы инициативы надеются данным законопроектом исправить существующее положение, считая, что необходимо поднять данные пособия до нынешнего уровня МРОТ и предусмотреть на будущее их индексацию.

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту следует, что на 2019 год в бюджете на ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, предусмотрено 36 570,7 миллиона рублей. В случае реализации законопроекта потребность в дополнительных средствах в 2019 году составит 43 219,9 миллиона рублей. Эти средства, отмечают депутаты от ЛДПР, должны быть учтены при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-го и 2021 годов.

Этого очень ждут люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Многие из них в одиночку ухаживают за такими детьми, не имея возможности работать. И, соответственно, не имея иного заработка.

На данную проблему ранее через СМИ и соцсети обратила внимание гражданский активист Светлана Штаркова. До сих пор ее обращения в разные официальные инстанции не приносили результата.