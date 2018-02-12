Крушение Ан-148: оба черных ящика найдены

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье найдены оба черных ящика (и речевой, и параметрический самописцы). Эту информацию подтвердили в Межгосударственном авиационном комитете.

Как отмечает ТАСС, в ближайшее время оба самописца будут доставлены в лабораторию МАК, где специалисты приступят к их вскрытию и расшифровке.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".