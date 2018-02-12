США намерены отказаться от поддержки МКС

Вашингтон хочет отказаться от поддержки Международной космической станции. Такие публикации появились в американской прессе. Якобы администрация Трампа настроена пригласить на станцию частный бизнес — слишком дорого она обходится. Несколько конгрессменов уже возмутились такой идеей.

В США задумались, сколько тратить на космос, а именно — на Международную космическую станцию. По данным американской прессы, администрация Трампа предлагает прекратить ее прямое финансирование с 2025 года и найти коммерческих партнеров.

Конгрессмены и астронавты уже негодуют — опыта передачи такого сооружения в частные руки в истории не было. Тревога связана с тем, сколько Штаты уже потратили на станцию. Это около ста миллиардов долларов. Несколько миллиардов в год уходит на поддержание работоспособности. А лет через десять МКС потребуется капитальный ремонт. Куда скромнее сумма, которую Белый дом просит на подготовку переходного периода для бизнес-гостей. В год всего 150 миллионов, не миллиардов.

"Эти работы идут по коммерциализации, но они пренебрежительно малы по сравнению со стоимостью станции. 10 миллионов за работы, а в год нужно 3-4 миллиардов долларов для того, чтобы она просто работала. Космос – там много направлений, и есть то, которое окупается — связь, например, навигация, метеорология, а вот такие пилотируемые программы, полеты к планетам – это всегда затратные вещи. Бизнес не может брать на себя затратные вещи", — отметил Директор Института космической политики. Эксперт Кластера "Космос" фонда "Сколково" Иван Моисеев.

Но развить самодеятельность на МКС непросто. Использование станции регулируется соглашениями на нескольких уровнях. Задействовано более десяти стран. Россия и США – основные партнеры, плюс Канада и Япония, а также ряд европейских государств.

Москва и Вашингтон согласны в том, что топить устаревшую МКС невыгодно. Станция стала бы отличной базой для орбитального космодрома, транспортного узла. Он понадобится для освоения Луны и Марса и грузовых космических перевозок. У России здесь конкурентное преимущество, аппараты на ядерных электродвигательных установках.

"Пока трудно сказать о цене, но с другой стороны для меня, как для эксперта, абсолютно понятно, что это будет дешевле, чем использовать сверхтяжелые ракеты на химическом топливе, даже если их будет делать такой человек, как Илон Маск. Все равно использование ядерной энергии в космосе будет гораздо эффективнее с точки зрения цены, для транспортировки именно грузов, я подчеркиваю, именно грузов. Потому что доставка будет дольше, но зато дешевле", — сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин.

Только на такой транспортной базе при МКС можно широко развивать космический туризм. Первых гостей по путевкам станция приняла в начале двухтысячных. Цена стартовала от 20 миллионов долларов и росла с каждым годом.

"Часть затрат, которые идут на то, чтобы корабль прибыл на станцию, привез экипаж, увез экипаж, таким вот попутным грузом, мы брали участников космических полетов, как у нас это называлось, и тем самым не то что они оправдывали нашу программу, они снижали часть наших затрат", — говорит летчик-космонавт. Исполнительный директор ГК Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Идею туристического модуля-отеля прорабатывает российский оператор "Энергия". По расчетам, шесть туристов в год позволят окупить проект всего за семь лет.

Американская компания Bigelow Aerospace уже подписала контракт с NASA и тестирует свой гостевой модуль. Но о самостоятельности речи нет — Bigelow рассчитывает на помощь от НАСА, ведь общая стоимость проекта — около двух миллиардов долларов.

Из цифр следует вывод — в космосе возможно только сосуществовать. Бизнес без государства на орбите не жизнеспособен, а странам приходится соотносить свои космические аппетиты.