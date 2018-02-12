США намерены отказаться от поддержки МКС

США намерены отказаться от поддержки МКСЧитайте нас в Telegram
Вашингтон хочет отказаться от поддержки Международной космической станции. Такие публикации появились в американской прессе. Якобы администрация Трампа настроена пригласить на станцию частный бизнес — слишком дорого она обходится. Несколько конгрессменов уже возмутились такой идеей.
В США задумались, сколько тратить на космос, а именно — на Международную космическую станцию. По данным американской прессы, администрация Трампа предлагает прекратить ее прямое финансирование с 2025 года и найти коммерческих партнеров.
Конгрессмены и астронавты уже негодуют — опыта передачи такого сооружения в частные руки в истории не было. Тревога связана с тем, сколько Штаты уже потратили на станцию. Это около ста миллиардов долларов. Несколько миллиардов в год уходит на поддержание работоспособности. А лет через десять МКС потребуется капитальный ремонт. Куда скромнее сумма, которую Белый дом просит на подготовку переходного периода для бизнес-гостей. В год всего 150 миллионов, не миллиардов.
"Эти работы идут по коммерциализации, но они пренебрежительно малы по сравнению со стоимостью станции. 10 миллионов за работы, а в год нужно 3-4 миллиардов долларов для того, чтобы она просто работала. Космос – там много направлений, и есть то, которое окупается — связь, например, навигация, метеорология, а вот такие пилотируемые программы, полеты к планетам – это всегда затратные вещи. Бизнес не может брать на себя затратные вещи", — отметил Директор Института космической политики. Эксперт Кластера "Космос" фонда "Сколково" Иван Моисеев.
Но развить самодеятельность на МКС непросто. Использование станции регулируется соглашениями на нескольких уровнях. Задействовано более десяти стран. Россия и США – основные партнеры, плюс Канада и Япония, а также ряд европейских государств.
Москва и Вашингтон согласны в том, что топить устаревшую МКС невыгодно. Станция стала бы отличной базой для орбитального космодрома, транспортного узла. Он понадобится для освоения Луны и Марса и грузовых космических перевозок. У России здесь конкурентное преимущество, аппараты на ядерных электродвигательных установках.
"Пока трудно сказать о цене, но с другой стороны для меня, как для эксперта, абсолютно понятно, что это будет дешевле, чем использовать сверхтяжелые ракеты на химическом топливе, даже если их будет делать такой человек, как Илон Маск. Все равно использование ядерной энергии в космосе будет гораздо эффективнее с точки зрения цены, для транспортировки именно грузов, я подчеркиваю, именно грузов. Потому что доставка будет дольше, но зато дешевле", — сказал член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин.
Только на такой транспортной базе при МКС можно широко развивать космический туризм. Первых гостей по путевкам станция приняла в начале двухтысячных. Цена стартовала от 20 миллионов долларов и росла с каждым годом.
"Часть затрат, которые идут на то, чтобы корабль прибыл на станцию, привез экипаж, увез экипаж, таким вот попутным грузом, мы брали участников космических полетов, как у нас это называлось, и тем самым не то что они оправдывали нашу программу, они снижали часть наших затрат", — говорит летчик-космонавт. Исполнительный директор ГК Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Идею туристического модуля-отеля прорабатывает российский оператор "Энергия". По расчетам, шесть туристов в год позволят окупить проект всего за семь лет.
Американская компания Bigelow Aerospace уже подписала контракт с NASA и тестирует свой гостевой модуль. Но о самостоятельности речи нет — Bigelow рассчитывает на помощь от НАСА, ведь общая стоимость проекта — около двух миллиардов долларов.
Из цифр следует вывод — в космосе возможно только сосуществовать. Бизнес без государства на орбите не жизнеспособен, а странам приходится соотносить свои космические аппетиты.
-
Российские фигуристы выиграли командное серебро
- Спортивный подвиг лыжника Дениса Спицова
- Участников соревнований преследует неизвестный вирус
- Мартен Фуркад выиграл первую медаль в Корее
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта китайского внедорожника
- Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Volkswagen рассказал, где и когда представит новый "Туарег"
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- "АвтоВАЗ" отложил старт производства седана Lada Vesta Cross
-
Сочинец не погиб в день рождения, сдав билеты на упавший самолет
- СМИ проникли в элитную тюрьму для арабских принцев
- Фигуристка в Южной Корее спасла от съедения таксу
- Оставшись одни, "инвалиды" откинули костыли и сыграли в футбол
- Легенды хоккея провели благотворительный матч в Норильске
- Туристку сняли с круизного лайнера после драки из-за очереди в туалет
-
Рынки: волмагеддон, или мгновенная чистка
- Криптовалюты РФ: каким будет закон?
- Прогноз: рублю грозит еще одна неделя волатильности
- Минимальная цена на водку в России не вырастет
- Сколько стоят снегопады?
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
-
Кофе и канцерогены: что такое акриламид и вызывает ли он рак
- Просьбу 29-летней пациентки с депрессией об эвтаназии удовлетворили
- Не можете заснуть? Послушайте, как жарится бекон
- Мама ама криминал: с чем связана тяга подростков к преступности
- Есть вопрос: нужно ли резать овощи, чтобы они стали полезнее
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
В Домодедово прилетели родственники погибших в катастрофе Ан-148
- ДТП на Андроньевской набережной - уже не первое
- Новый регламент ГИБДД оставлен без изменений
- На Фрунзенской набережной возродят уникальный сад Травникова
- В Москве открыли первый детский центр "Союзмультфильма"
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
-
Песня из фильма "Лёд" стала хитом YouTube
- Стюардессе пришлось успокоить Дженнифер Лоуренс. Видео
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Разбираетесь ли вы в животных. ТЕСТ
- Страна Германия, а народ — немцы
- Уральский исследователь заявил, что раскрыл секрет гибели группы Дятлова
- Первые британцы оказались чернокожими
- Ученые обнаружили мутантов, которые клонируют сами себя
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Олимпиада-2018
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
МАК начал расшифровку самописцев упавшего под Москвой Ан-148
Трансляции
Завтра, 13 февраля
Умер сын кинорежиссера Сергея Соловьева
Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
Прогноз: рублю грозит еще одна неделя волатильности
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
Криптовалюты РФ: каким будет закон?
Место крушения Ан-148. Съемки с коптера
В Австрии столкнулись поезда: есть жертвы
Skoda Octavia получит новую технологичную опцию
США намерены отказаться от поддержки МКС
Программа "60 минут по горячим следам"
"Кражу века" из Apple совершил стажер
8 невероятных фактов о золотых медалях Олимпиады
Известная актриса стала жертвой валютной ипотеки
50 мультгероев, которым решили не давать имени
300 театров, 85 регионов: "Большие гастроли" замахнулись на рекорд
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере