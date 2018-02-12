Лауреаты конкурса Стенина в 2018 году получат 3 миллиона рублей

Общий призовой фонд единственного в России международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, вырос до 3 миллионов рублей. Премии конкурса составят 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Обладатель Гран-при — высшей награды конкурса имени Стенина получит 700 тысяч рублей.

Увеличить призовой фонд в 2018 году удалось, в том числе, благодаря партнерам конкурса – "Шанхайской объединенной медиагруппе" и Международному Комитету Красного Креста.

Как заявила куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник, главная цель конкурса Стенина – открывать новые имена в фотографии. "Мы хотим поддержать молодые таланты, дать им возможность реализовать свои замыслы".

На портале конкурса продолжается прием заявок. Принять в нем участие могут фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет до 28 февраля. Конкурс — единственная в России площадка, открывающая новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии.

В этом году бороться за призовые места соискатели будут в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Число работ в каждой из номинаций увеличено до трех, что даст молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — Гран-при.

В 2017 году Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали "Шанхайская объединенная медиагруппа" и общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ", а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста.

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом, портал Russian Photo и другие.