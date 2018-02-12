Жесткая посадка в Томской области: два члена экипажа погибли

Погибли два члена экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку под Томском, передает "Интерфакс". Еще четыре человека пострадали.

Заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

Радиосвязь с вертолетом потеряли в 14:46 по местному времени. Вскоре машину обнаружили с воздуха.

На борту вертолета было шесть человек: три члена экипажа, два медика и женщина-пациент, которую перевозили из удаленного поселка в Стрежевой.