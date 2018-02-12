Тимати об избиении DJ Smash: мир круглый, депутату все вернется

Рэпер Тимати в своем "Инстаграме" прокомментировал избиение диджея Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском ночном клубе. Обидчиком музыканта стал бывший депутат местного Заксобрания Александр Телепнев, входивший во фракцию "Единая Россия".

"Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий и ты "депутат" можешь оказаться в сложной ситуации", — написал возмущенный ситуацией певец.

При этом, характеризуя нападавшего, исполнитель не поскупился на крепкие выражения. По мнению Тимати, и губернатор Пермского края, и власти в Москве должны обратить внимание на этот вопиющий случай.

В результате избиение в ночном клубе DJ Smash получил открытый перелом челюсти. В полиции по факту избиения заведено дело. По словам пострадавшего, двое посетителей клуба напали на него после того, как он отказался сфотографироваться с ними. Музыканта оттащили от барной стойки, ударили его в висок, а потом стали добивать ногами.

Сам бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев заявил, что непричастен к избиению DJ Smash. В своем Facebook он написал, что информация об этом "вранье" и дискредитирует его.