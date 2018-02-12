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12 февраля 201815:08

На круизном лайнере россиянка ударила мужчину бутылкой по голове из-за очереди в туалет

фото: Leanne Lane/Supplied

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С круизного лайнера в Австралии сняли 37-летнюю туристку из России. Это произошло после того, как она ввязалась в потасовку из-за очереди в туалет, пишет News.com.au.

Сообщается, что сначала подрались две группы мужчин, в том числе и спутник российской туристки. Затем женщина ударила по голове пустой бутылкой из-под вина одного из пассажиров лайнера, участвовавшего в потасовке.

Всего после этого инцидента с круизного рейса были сняты семь человек, передает РИА Новости. Гражданке из России предъявили обвинение и отпустили под залог до заседания суда. Предположительно, оно состоится 9 марта.

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