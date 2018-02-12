Фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов намерены завершить карьеру

Олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире по фигурному катанию Ксения Стоблова и Федор Климов планируют завершить карьеру после чемпионата мира 2018 года.

Ксения Столбова и Федор Климов собирались принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, но МОК лишил их этой возможности, отстранив партнершу без всяких уважительных причин. Сейчас Ксения и Федор готовятся к чемпионату мира, который может стать последним в их карьере.

"Ксения и Федор заканчивают карьеру, чемпионат мира будет для них заключительным турниром, — цитирует ТАСС тренера спортивной пары Нины Мозер. — Сегодня они начали тренировки, готовятся. Ребята хотят поставить достойную точку, поэтому работают с двойной мотивацией".