Инвалиды выздоровели и сыграли в футбол в подземном переходе Краснодара

Двое попрошаек с костылями решили сыграть в футбол, когда остались одни в подземном переходе. Чудесное исцеление инвалидов запечатлела камера видеонаблюдения.

Инцидент произошел около 18:30 в воскресенье, 11 февраля, на Ростовском шоссе в Краснодаре.

На записи видно, что сначала один из игроков пытается остановить мяч оперяясь на костыли. Но мужчина быстро отказывается от этой идеи и ставит их к стене. Его товарищ делает то же самое, между попрошайками завязывается оживленная игра. Затем видеозапись обрывается.