На 44-м году жизни умер сын кинорежиссера Сергея Соловьева, продюсер, российский актер, исполнивший главные роли в фильмах "Дом под звездным небом" и "Нежный возраст" Дмитрий Соловьев. Причины смерти пока неизвестны.

Как уточняет ТАСС, Дмитрий Соловьев умер рано утром 12 февраля в больнице.

Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве.

Дмитрий Соловьев сыграл главную роль в фильме "Нежный возраст" и был соавтором сценария к картине. Сыграл главную роль в фильме "Дом под звездным небом". Был продюсером фильма "Ке-ды".