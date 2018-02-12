Журналисты проникли в элитную тюрьму для арабских принцев

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вновь открылся пятизвездочный отель Ritz-Carlton, в котором последние несколько месяцев содержались обвиненные в коррупции и казнокрадстве принцы. Журналистам удалось попасть в эту элитную тюрьму с бассейнами, ресторанами и спортзалом, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

С ноября 2017 года по январь в пятизвездочном отеле содержались около 200 высокопоставленных чиновников, обвиненных в коррупции. Среди них были 11 принцев, два из которых приходились племянниками королю Салману.

Судя по всему, подсудимых держали в золотой клетке – у принцев был доступ к всевозможной роскоши, дорогой еде и развлечениям. Покидать территорию отеля они, правда, не могли.

Четвертого ноября 2017 года представители Национального антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Мухаммадом бен Салман Аль Саудом распорядились арестовать местных взяточников. Когда задержанных привезли в отель, они сначала не поверили, что пятизвездочная гостиница станет их домом почти на три месяца.

Принцы пришли в бешенство, узнав, что власти страны вздумали ограничить их свободу. В конце января правительство Саудовской Аравии объявило о том, что с арестованных снимут все обвинения, если они согласятся внести в казну 100 миллионов долларов.

Предполагаемые коррупционеры были освобождены через восемь дней.