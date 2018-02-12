Япония закупает истребители пятого поколения

Силы самообороны Японии планируют закупить партию многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. Но не обычных, а в модификации B, то есть с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, сообщает издание Yomiuri. Новые боевые самолеты должны сменить в армии островного государства F-15, которые относятся к предыдущему поколению. На вооружение F-35B встанут примерно к 2026 году.

Напомним, что Япония уже купила партию американских истребителей F-35, но обычных, версии А. Всего Токио собирается приобрести 42 подобных машины. Причем пока каждый F-35А обходится бюджету страны в 135 миллионов долларов.

F-35B разработан специально для корпуса морской пехоты США. От других истребителей семейства он отличается тем, что для взлета ему нужно совсем мало места, а садиться он может вообще, как вертолет. У многоцелевого самолета есть сразу два двигателя. Первый, подъемный, находится сразу за пилотской кабиной. Второй – подъемно-маршевый. Его сопло способно поворачиваться на 95 градусов. То есть при разбеге F-35 направляет его в землю, чтобы увеличить подъемную силу. А уже в горизонтальном полете разворачивает в обычное, горизонтальное положение.

Правда, подобная конструкция самолета помимо плюсов имеет и заметные минусы. Топлива модификация B берет меньше, что сокращает боевой радиус самолета примерно на 200 километров. Оружия F-35B также несет меньше. Если базовая версия способна поднять более 8 тонн оружия, то истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки – менее 7 тонн.

В остальном F-35B мало отличается от самолетов с литерами А и С. Он тоже построен с применением технологий малой радиолокационной заметности, оснащен радиоэлектронным оборудованием и силовой установкой. То есть имеет все признаки истребителя пятого поколения.