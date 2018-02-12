Хазанов рассказал, как его по молодости везде посылали

Геннадий Хазанов. Уже несколько поколений знают и любят его как блестящего артиста – юмориста. Но сначала он хотел пойти в балет и выступать исключительно на сцене Большого театра. А потом, когда в свой 15-й день рождения лично познакомился с Райкиным, решил стать артистом.

Он был уверен, что "подведет планету", если станет медлить, и для того, чтобы не тянуть до окончания 11 класса, решил сократить путь до театрального вуза.

После девятого класса Хазанов забрал документ, ушел работать слесарем на завод и учиться в вечернюю школу рабочей молодежи. Так было быстрее получить необходимый документ о среднем образовании.

Однако когда Хазанов переступил порог сначала одного, а потом и других театральных вузов, оказалось, "планета" не очень-то и ждет его как артиста. "Меня везде послали, но в Вахтанговском училище послали особенно, с формулировкой: "Нет юмора и темперамента", — вспоминает Геннадий Хазанов в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" начало своего творческого пути.

Однако не в его планах было отступать. Если Хазанов ставил перед собой цель, то шел к ней, невзирая на чинимые препятствия.

На следующий год он попытался поступить снова. Хазанов подавал документы во все ведущие театральные вузы Москвы, но везде провалился. В одном из них он заявил приемной комиссии: "Трагическая ошибка – лишать человечество такого уникального таланта".

Во время одной из попыток поступить Александр Ширвиндт сказал, что для Хазанова в советском театральном репертуаре ролей нет. Нео рекомендовал ему идти в училище циркового и эстрадного искусства.

В итоге "планета" под названием СССР уже через несколько лет хохотала над его студентом кулинарного техникума и другими юмористическими монологами. И продолжает смеяться — вот уже почти полвека. Почти столько же они вместе и с супругой Златой, с которой познакомился, когда она работала помощницей режиссера Розовского.

Их дочь Алиса пошла по стопам отца и тоже стала актрисой. Сейчас, вспоминая молодые годы, Хазанов признается, что тогда "наверное, был совсем невыносимый": очень хотел успеха, славы и считал, что без этого нельзя прожить. "Это чушь. Гораздо труднее остаться человеком", – говорит "повзрослевший" артист и предполагает, что к старости он "стал лучше".

О том, как прошла первая встреча Геннадия Хазанова с его кумиром – Аркадием Райкиным, как относился Мастер к пародиям молодого артиста на него и почему родной отец, живший с ним в одном доме, никогда не общался с сыном, — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".