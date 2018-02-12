Спасатели нашли 450 фрагментов тел погибших при крушении Ан-148

Спасатели обследовали уже 16 гектаров в районе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Найдены 397 обломков фюзеляжа и 453 фрагмента тел погибших, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте происшествия. Работы по сбору и доставке останков погибших продлятся еще примерно неделю.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер направлялся в Орск. Погибли все находившиеся на борту: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

По данным следователей, в момент падения самолет был цел и взорвался уже после столкновения с землей. И речевой, и параметрический самописцы лайнера уже найдены, окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны уже после их расшифровки.

Между тем в Оренбургской области эксперты начали сбор образцов ДНК у родственников погибших для последующего опознания жертв трагедии. Списки родственников составили местные власти, они также понадобятся для адресной помощи. Поддержку оказывают и местные жители, они организовали стихийные мемориалы, куда несут свечи, иконы и цветы.