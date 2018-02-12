Тонкая работа: огромный камень остановился в паре сантиметров от машины

Сброшенный экскаваторщиком огромный камень едва не смял легковой автомобиль, припаркованный у подножия небольшого холма в Бразилии. Любопытный случай сняли с двух ракурсов, разве что запись из салона автомобиля пока не обнародована.

На кадрах видно, как оператор выворачивает булыжник на вершине холма, но после делает небольшую паузу, очевидно, просчитывая траекторию движения валуна. Небольшое движение ковшом — и камень устремляется вниз по склону, пролетая мимо еще одного "оператора".

Последний "кувырок" многотонная махина сделала в считанных сантиметрах от стоявшей неподалеку легковушки, но по инерции все же задела машину. Впрочем, транспортное средство отделалось пустяковыми царапинами, которые экскаваторщик — он же и владелец автомобиля — тут же отправился осматривать.