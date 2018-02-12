Керлингисты из России будут бороться за бронзовые медали в миксте

Керлингисты из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли пробиться финал олимпийского турнира в миксте. В полуфинале Анастасия и Александр уступили швейцарцам Женни Перре и Мартину Риосу. 5:7.

Сопериики встречались в заключительном туре группового этапа, и победу одержали швейцарцы. Анастасия и Александр намеревались взять реванш, но не получилось. В равной борьбе Брызгалова и Крушельницкий допустили несколько ошибок, что и обусловило их поражение с результатом 5:7.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий не смогли выйти в финал, но будут бороться за бронзовую награду. В матче за третье место они сыграют с норвежским дуэтом Кристин Скаслиен — Магнус Недреготтен.