Александр Смышляев завершил борьбу за медали в могуле

В Пхенчхане проходит финал соревнований в могуле у мужчин. Единственный спортсмен из России Александр Смышляев завершил борьбу после первого финала.

Александр занял второе место в квалификации и мог рассчитывать на высокое место в решающих соревнованиях. Но в первом финале Александр показал только 15-й результат. Этого оказалось мало для выхода во второй финал, куда отбираются 12 сильнейших.

Таким образом, Александр Смышляев завершил борьбу на 14 месте. У 12 сильнейших спортсменов впереди второй финал, в котором определится сильнейшая шестерка. Она и поведет борьбу за награды.