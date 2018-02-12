Поправки ФАС могут повысить риски на рынке интеллектуальной собственности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки в закон о защите конкуренции, которые затронут интернет-ритейлеров и владельцев интеллектуальной собственности. Ведомство хочет внедрить механизм защиты национального рынка от недобросовестных иностранных правообладателей, но, как считают отечественные игроки, может серьезно осложнить им жизнь.

В документе прописаны нормы для работающих в сети торговых площадок, касающиеся, в частности, используемых ими ценовых алгоритмов. Кроме того, в документе содержатся нормы, распространяющие антимонопольное законодательство на сферу интеллектуальной собственности, в частности — крупных иностранных правообладателей.

Проект предусматривает введение в федеральное законодательство новых понятий "сетевой эффект" и "ценовой алгоритм". Сетевой эффект станет ключевым показателем при определении положения компании на рынке: какое преимущество получает ритейлер от числа пользователей торговой площадки и использования их данных. Если ФАС сочтет сетевой эффект слишком высоким, игрок может быть признан монополистом, даже если его доля на рынке меньше 35%.

"Компания, которая владеет большими объемами данных в определенных сферах, например в сельском хозяйстве или промышленности, может дополнительно усиливать свое доминирующее положение, даже если доля у нее не очень большая", — объяснил суть нового механизма оценки замглавы ФАС Сергей Пузыревский в интервью "Коммерсанту".

Предполагается, что также будет отслеживаться использование участниками рынка "ценового алгоритма" — программ, которые применяются для мониторинга и контроля цен, а также при торгах. Использование таких роботов будет означать для уличенных в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предпринимателей привлечение их к административной ответственности. Предполагается, что ценовой алгоритм станет отягчающим обстоятельством.

Нормы, предлагаемые антимонопольщиками, призваны установить добросовестную конкуренцию на рынке интернет-услуг. Но очевидно также, что в случае принятия законопроекта, регуляторная нагрузка и бизнес-риски для интернет-компаний увеличатся.

Кроме того, проект поправок включает в себя и нормы, касающиеся объектов интеллектуальной собственности. В случае с оценкой сетевого эффекта речь может идти о продаже таких продуктов, как, например, музыкальных альбомов или кинофильмов. А это уже сфера интеллектуальной собственности.

"В законе содержится норма, согласно которой компании, в том числе это могут быть компании-правообладатели, обращаются в ФАС за соответствующими одобрениями, например, при заключении сделок, — говорит старший партнер юридической компании "Катков и партнеры" Павел Катков..- И здесь возникает риск для зарубежных компаний: если она не выполнит предписание ведомства, оно может "предоставить разрешение на использование объекта интеллектуальных прав, принадлежащих иностранному лицу, на территории РФ".

То есть, судя по всему, может возникнуть ситуация, при которой российские органы власти разрешают свободно использовать, скажем, песню или кинофильм, права на которые принадлежат иностранной компании.

По мнению экспертов, наибольшую опасность представляет то, что антимонопольный орган будет самостоятельно формулировать эти условия.

"Выдавать за правообладателя лицензию на всей территории на определенных регулятором условиях – это, конечно, существенно ущемит правообладателя в правах. По сути, это принудительное распоряжение активом", — замечает Павел Катков.

В соответствие с предлагаемыми нововведниями, лишиться права на интеллектуальную собственность могут и российские компании, которые будут признаны монополистами на основе анализа сетевого эффекта. По мнению эксперта, у принудительного регулирования есть существенный негативный фактор.

"Среда станет более высокорисковой, а значит, менее инвестиционно привлекательной", — считает Павел Катков.