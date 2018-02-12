Памфилова попросила "Единую Россию" не проявлять лишнего рвения

Глава ЦИК Элла Памфилова направит руководству "Единой России письмо, в котором просит не проявлять "излишнее рвение" при анкетировании граждан в связи с выборами президента.

С различного рода анкетами в этот период нужно быть очень аккуратными, особенно это касается тех документов, куда вносят персональные данные граждан, подчеркнула Памфилова.

Сигналы об анкетировании поступили в ЦИК из различных регионов, в том числе, из Краснодарского края, сообщила Памфилова. Глава краснодарского избиркома Алексей Черненко сообщил, что анкетирование проводилось исключительно на добровольной основе. Однако стороны согласились, что "данный энтузиазм может сказаться негативно", с той поры сообщений об анкетировании более не поступало.

Также был сигнал о пятиминутках политинформации в одной из школы – якобы инициаторов был один из школьников. Однако случай был единичным, добавил Черненко. Администрации школы вынесено предупреждение.

Памфилова заявила, что подобные пятиминутки политинформации недопустимы.

"Или я отстала от жизни, или вернулась в прошлое", — приводит "Интерфакс" слова главы ЦИК.

Информация об анкетировании поступила от движения "Голос": в бюджетных организациях и на частных предприятиях Краснодарского края проводились опросы с целю выяснения политических предпочтений сотрудников. В анкетах также звучали призывы проголосовать на выборах.