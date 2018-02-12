Следком: Дмитрию Марьянову кололи сильные препараты, не выявив противопоказаний

Сотрудники реабилитационного центра в Подмосковье, где свои последние дни провел известный актер Дмитрий Марьянов, вводили ему внутримышечно медицинские препараты, не выявив наличие противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. К такому выводу пришел Следственный комитет.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", где актер проходил лечение, возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном оказании медицинских услуг (часть 1 статья 238 УК РФ).

Следствие подтвердило, что с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. Также установлено, что назначенные ему лекарства продаются строго по рецепту и требуют строжайшего соблюдения дозировок.

Ранее сообщалось, что актер мог умереть именно от передозировки сильнодействующих лекарств.

Дмитрий Марьянов умер 16 октября. Ему было 47 лет.

Актер Дмитрий Марьянов сыграл главную роль в фильме "Выше радуги", также известен по кинолентам "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво", "Утесов" и другим. Всего в кино он сыграл более 80 ролей. Входил в состав труппы театра "Ленком", был задействован в спектаклях в театре имени Моссовета.