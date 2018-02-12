Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в киевском ресторане

В центре Киева задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Лидер партии "Движение новых сил" был задержан в ресторане "Сулугуни". При задержании Саакашвили был использован спецназ в камуфляжной форме. Соратник грузинского и украинского политика депутат Рады Юрий Деревянко не знает, куда именно увезли Саакашвили.

Задержание Саакашвили подтвердила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская, сообщает ТАСС. Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе перепостил в своем Facebook 7-секундное видео со страницы Михаила Саакашвили.

Операцию в Музейном переулке, дом 10, где расположен ресторан "Сулугуни", проводили люди в куртках Госпогранслужбы Украины, пояснил бывший гравред журнала "Форбс Украина" Владимир Федорин.

В Музейном переулке также расположен офис партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Михаил Саакашвили 5 января в Грузии заочно приговорен к трем годам тюрьмы после рассмотрения дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Саакашвили обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Саакашвили обвинил Киев в попытках его экстрадиции в Грузию, где он подозревается в растратах госсредств и злоупотреблениях. До этого Саакашвили лишили украинского гражданства, поскольку его он получил, предоставив недостоверные данные. С помощью сторонников он с дракой прорвался через польско-украинскую границу. Было возбуждено дело по пяти статьям. За незаконное пересечение границы суд приговорил Саакашвили к штрафу в 130 долларов. Но на этом неприятности для Саакашвили не закончились: после того, как он стал собирать митинги с требованиями отставки президента Украины Петра Порошенко, благосклонность к нему украинских политиков и чиновников испарилась.