Канадец Майкл Кингсберри выиграл золото в могуле

Завершились соревнования в могуле у мужчин. Победу одержал канадец Майкл Кингсберри. Александр Смышляев завершил турнир на 15 месте.

Александр Смышляев, показавший второй результат в квалификации, был вправе рассчитывать на высокий результат в финале. Но Александр занял 15 место в первом финальном заезде, после чего завершил выступление.

Чемпионом стал канадец Майкл Кингсберри, показавший в главном финале результат 86.63. Серебро досталось австралийцу Мэтту Грэму — 82.57. На третье месте японец Даити Хара (92,19).