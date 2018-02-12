Смерть в Яузе: ДТП на Андроньевской набережной - уже не первое

В Москве расследуют обстоятельства аварии на Андроньевской набережной, где утром погибла 25-летняя девушка. Ее машина пробила ограждение и упала в воду. Что стало причиной ДТП, и почему такое там происходит не впервые?

Трагедия произошла около восьми утра. Автомобиль KIA двигался со стороны Андроньевского монастыря, и водитель из-за гололеда и снежной каши на дороге не справился с управлением. Это — одна из основных версий. В итоге машина пробила ограждение и вылетела в Яузу. Молодая девушка-водитель погибла. Ее тело достали прибывшие водолазы.

"Со слов водолазов, она пыталась выбраться из автомобиля, находилась в районе заднего сиденья. Но, видимо, не получилось", — говорит начальник отдела водолазных работ Московской городской поисково-спасательной службы Павел Воробьев.

На месте несколько часов работали сотрудники поисково-спасательного центра Москвы. После того, как достали автомобиль, водолазы обследовали акваторию, не исключая, что жертв может быть больше.

"Водолазы поисково-спасательного водолазного отряда проводят обследование дна акватории в данном районе — может быть, там есть еще люди. Никто не знает, сколько было человек в автомобиле", — рассказал Павел Воробьев.

Глубина реки в этом месте — полтора метра, но даже при этом шансов на спасение в такой ситуации немного. Автомобиль заполняется водой меньше чем за минуту. На этом участке дороги случай, когда машина пробивает ограждение и падает в реку, уже не первый. Всего же по Москве ежегодно происходит до 10 таких аварий — обычно при сложных погодных условиях.