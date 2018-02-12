Санный спорт. Екатерина Батурина – двадцатая после двух попыток

В Пхенчхане начались соревнования по санному спорту среди женщин в индивидуальном разряде. После двух попыток впереди немка Натали Гайзинбергер. Саночница из России Екатерина Батурина занимает 20 место.

Натали Гайзинбергер выиграли первый заезд и упрочила свое лидерство после второй попытки, даром что уступила американке Саммер Бритчер. После двух попыток Гайзинбергер впереди с суммой 46.209. На втором месте еще одна представительница Германии Даяна Айтбергер, на третьем – Алекс Гоф. На четвертой позиции третья немецкая саночница Татьяна Хофер.

Сильнейшая российская саночница Татьяна Иванова не была допущена МОК к Играм в Пхенчхане. Единственная спортсменка из России Екатерина Батурина оле двух заездов занимает 20 место.