Московский суд арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина Украины Константина Давыденко, задержанного в Симферополе, — его подозревают в шпионаже против России. Давыденко заключили под стражу до 11 апреля, сообщает ТАСС.

Украинца задержали накануне вечером. Как отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ, Давыденко целенаправленно собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии, составляющие гостайну. Кроме того, он снабжал спецслужбы и сведениями о сотрудниах ФСБ. Утечка за рубеж этой информации могла нанести ущерб безопасности России.

Уголовное дело возбуждено по статье "Шпионаж".