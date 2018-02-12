Конькобежка Ирен Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой

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Олимпиада-2018 1 час назад
Конькобежка Ирен Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкойЧитайте нас в Telegram
На Играх в Пхенчхане разыграны медали в конькобежном спорте. Победу на дистанции 1500 метров одержала голландка Ирен Вюст, ставшая пятикратной олимпийской чемпионкой. На втором месте японка Мико Такаги. Бронзовая награда досталась еще одной представительнице Нидерландов Маррит Ленстре.
Перед заключительным забегом три первых места занимали голландки — Ирен Вюст, Маррит Ленстра и Лоттани ван Бек. Но последняя пара не позволила превратить олимпийский турнир в беге на 1 500 метров в чемпионат Нидерландов. Японка Мико Тахаге вклинилась между двумя голландками на второе место, уступив победительнице 18 сотых секунды. Американка Бриттани Бэй по ходу дистанции опережала ван Бек, но в итоге осталась пятой.
Ирен Вюст завоевала свое пятое олимпийское золото. Ранее она побеждала в Турине в 2006 году, дважды в Ванкувере в 2010 и один раз в Сочи. Это вторая победа Ирен на "полуторке". Первая была одержана восемь лет назад в Ванкувере.
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