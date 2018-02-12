В Турции соседи поймали выпавшего из окна ребенка

Отправившийся на исследование мира полуторагодовалый житель Стамбула смог добраться до открытого окна и вылезти наружу, где на его счастье оказалось много соседей — малыш был пойман в полете, отмечает Aydinlik.com.tr. Один из очевидцев снял спасательную операцию на видео.

Инцидент произошел около 16 часов в минувшую субботу, 10 февраля. Прохожие вовремя заметили "поползновения" мальчика на подоконнике третьего этажа и собрались внизу. Сначала они уговаривали первооткрывателя вернуться в квартиру, потом пытались докричаться до его родителей, но в конце концов схватили сушившуюся на балконе простыню и принялись высчитывать траекторию движения малыша.

Когда юнец уже повис на карнизе, в соседнем окне появилась его мама, которая тут же бросилась ему на помощь, но было поздно — мальчик разжал руки и полетел вниз. Приземление оказалось мягким, и уже спустя полминуты напуганного ребенка в целости и сохранности вернули родителям.