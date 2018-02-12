Британские власти потратили 100 миллионов, чтобы не повышать пенсии по инвалидности

Скандал разгорелся в британском правительстве. Выяснилось, что представители местного Министерства труда и пенсий за два года потратили около 100 миллионов фунтов на рассмотрение и подачу апелляций по поводу вынесенного на обсуждение закона о повышении льгот по инвалидности, сообщает Metro.

Помимо этого, с 2015 года несколько десятков миллионов фунтов было потрачено представителями Министерства юстиции на "решение кадровых вопросов" во время слушаний, также связанных с новым законом.

"Потратить столько денег на поддержку ошибочных решений и бессмысленные споры – это потрясающе", — заявил Нил Хеслоп, исполнительный директор благотворительной организации Leonard Cheshire, которая помогает инвалидам.

"Тысячи людей с ограниченными возможностями годами не могут получить поддержку, которую они заслуживают", — отметилд Хеслоп.

Правозащитники говорят, что готовят коллективный иск в адрес британских чиновников, планируя добиться серьезных кадровых перестановок внутри министерств.