Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова

Действительно ли Алиса Аришина – дочь Александра Серова? Обещанный в предыдущей программе Андрея Малахова результат теста ДНК был обнародован в "Прямом эфире". Он на 99,9 процента свидетельствует о том, что известный певец – отец 29-летней девушки, с матерью которой три десятка лет назад у него был роман.

Правда, ранее сам Серов роман отрицал и весьма нелицеприятно отзывался в прессе о Валентине Аришиной, называл ее тусовщицей и охотницей за спермой, а Алису – ребенком из пробирки.

Сейчас он готов просить прощения за эти слова и хочет наладить отношения с дочерью. Но теперь уже она не горит желанием открывать отцу свои объятья.

Алиса уверяет, что адвокаты семьи наготове, а за клевету надо отвечать. Более того: она называет певца "опустившимся и жалким" человеком, за родство с которым ей "неловко", и утверждает, что ей ничего от отца не нужно.

Сама Алиса готовится к свадьбе: последние годы она вместе с матерью жила на Тенерифе, занималась фотографией, реставрацией мебели и работала в сфере недвижимости. Затем девушка переехала в Лос-Анджелес к жениху, с которым познакомилась в Интернете. Недавно пара расписалась в Лас-Вегасе, но свадебной церемонии еще не было.

Не думает, что на ней должен присутствовать Серов, и мать Алисы Валентина. Ведь он до сих пор не принимал никакого участия в жизни дочери.

В последнее время певец попал под перекрестный огонь своих бывших женщин. Его экс-жена Елена ранее рассказала о том, что он ее бил, их дочь Мишель встала на сторону матери, за что Серов публично назвал ее "сволочью". Теперь и вторая дочь, по сути, отреклась от него.

При этом сам певец, который некогда считался секс-символом российской эстрады, утверждает, что, напротив, это его жена Елена ему лгала и изменяла.

Почему некоторые гости в студии считают: мать Алисы сама частично виновата в том, что дочь теперь не принимает отца, как отреагировал Александр Серов на результаты теста ДНК, почему Валентина Аришина до сих пор не хочет с ним общаться, и удастся ли певцу наладить отношения с обретенной дочерью? Об этом — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".