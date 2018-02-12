Саакашвили везут в аэропорт: соратники объявили мобилизацию

Сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, который был задержан в киевском ресторане, опасаются, что политик уже сегодня может быть выдворен за пределы Украины.

"Предварительно едем в аэропорт Борисполь. Рейс на Варшаву в 17:25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом. Одновременно надо контролировать западное направление. Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация", — написала на своей странице в Facebook соратница политика Лиза Богуцкая.

В свою очередь член полисовета партии "Рух новых сил" Иван Слободянюк сообщил, что часть соратников Саакашвили отправилась и во второй киевский аэропорт Жуляны, передает "Интерфакс".

Операция по задержанию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили была проведена в Музейном переулке, дом 10, где расположен ресторан "Сулугуни". Политика скрутили спецназовцы в камуфляжной форме. Бывший главный редактор журнала "Форбс Украина" Владимир Федорин высказал мнение, что это были люди в куртках Госпогранслужбы Украины. Однако соратники Саакашвили пока не знают, ни кто его задержал, ни куда его увезли.

Ранее иммиграционная служба Украины заявляла, что решила депортировать Саакашвили в Польшу.