Пора повышать: Путин принял в Кремле "Лидеров России"

Владимир Путин встретился в Кремле с финалистами конкурса "Лидеры России", итоги которого были подведены накануне в Сочи. В беседе приняли участие 16 человек, которые представляли различные компании и ведомства — в основном, на уровне руководителей отделов или департаментов.

"Лидеры России" — это всероссийский конкурс управленцев, который направлен на поддержку программ поддержки волонтёров и общественных инициатив, напомнил телеканал "Россия 24".

"Этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей", — напомнил Путин на встрече с победителями.

Но при этом Путин заверил, что конкурс не будет разовой акцией, а его финалисты будут востребованы во власти и бизнесе – к ним обязательно приглядятся те, кто ищет в свои структуры интересных и перспективных людей.

"В отношении многих из вас есть конкретные предложения и просьбы даже со стороны различных наших коллег", — обнадежил президент России 16 финалистов.

Глава российского государства попросил конкурсантов рассказать о тех испытаниях, которые финалисты преодолели, и о своих впечатлениях от конкурса.

Один из конкурсантов — руководитель дирекции Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России Павел Сорокин рассказал, что участвовал в переговорах при заключении сделки ОПЕК+ по ограничению уровня добычи нефти.

Путин пояснил, почему в этой сделке Россия сработала весьма эффективно. Во-первых, Москва договорилась с иностранными партнерами, во-вторых, удалось консолидировать позиции нефтяников внутри страны, перечислил Путин. А в-третьих, по его мнению, самое главное – что от позиции России многое зависит.

России нужно увеличивать свое влияние в высокотехнологичных сферах в мире, считает президент.

"Тогда мы точно сможем повторять такой успех и на других направлениях", — подчеркнул глава российского государства.

При этом Путин поинтересовался у Павла Сорокина, как долго тот работает в Минэнерго. Узнав, что 2,5 года, Путин с улыбкой заметил:

- Пора тогда вас повышать.

Путин выразил уверенность, что министр энергетики Александр Новак обратит на Павла Сорокина внимание.